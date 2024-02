F1, Testes Barém/1º Dia: Problemas para Alexander Albon e a Williams | AutoSport

O Williams FW46 com Alexander Albon ao volante ficou parado no circuito do Barém, quando faltavam pouco mais de 20 minutos para o final da sessão matinal do primeiro dia de testes da Fórmula 1.

Sem ser interrompida a sessão, apenas com bandeira amarela na zona onde o Williams está parado, o piloto tailandês parecia estar a tentar fazer ‘reset’ aos sistemas, mas os comissários de pista empurraram o carro britânico para o lado de lá das barreiras de proteção.

Na transmissão televisiva colocou-se a hipótese do Williams ter ficado sem combustível, mas não há qualquer informação oficial.

A situação foi resolvida sem ser necessário interromper a sessão.

Albon is rolled backwards off the circuit as the session running resumes with a green flag for the last 18 minutes! #F1Testing #F1 pic.twitter.com/IakYcXNcxK

— Formula 1 (@F1) February 21, 2024