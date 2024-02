F1, Testes Barém/1º Dia: Lando Norris passa a liderar tabela de tempos | AutoSport

Sem muito movimento na primeira hora da sessão da tarde deste primeiro dia de testes de pré-temporada no Barém, houve mais ação em pista e nas garagens na segunda hora.

Carlos Sainz foi o primeiro piloto a entrar no traçado barenita durante a tarde, sendo seguido de George Russell, enquanto todos os restantes se mantinham nas boxes. Logan Sargeant estaria parado para que os mecânicos da Williams conseguissem resolver a questão com a bomba de combustível que prejudicou o final da sessão matinal, com Alexander Albon aos comandos do FW46.

Com a temperatura um pouco mais baixa, os restantes pilotos foram-se fazendo à pista, numa altura em que Carlos Sainz já estava a rodar com um ritmo mais alto que o anterior.

A meio da segunda hora da sessão, o piloto espanhol passou para o segundo posto da tabela de tempos, depois de ter ficado perto do registo do seu companheiro de equipa durante a manhã. Sainz ficou a 0.036s do tempo que Max Verstappen alcançou na manhã e que ainda era a referência.

Só que Lando Norris, que tinha anteriormente ocupado o terceiro lugar da tabela de tempos, passou para a frente de Sainz e de Max Verstappen, com a marca 1:32.484s, cerca de meio décimo de segundo mais rápido do que Max Verstappen, o anterior líder.

A Williams parece não estar a ter uma sessão da tarde com muitos dados recolhidos, uma vez que Logan Sargeant tem estado pouco tempo em pista enquanto a equipa tem trabalhado bastante no FW46.