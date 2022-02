F1, Testes Barcelona: George Russell o mais rápido da manhã; problemas para Haas e Alpine | AutoSport

Foi o período mais complicado dos 3 dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito de Barcelona-Catalunha. Os trabalhos foram interrompidos por 5 vezes e tanto a Haas como a Alpine, apresentaram problemas sérios, principalmente a equipa francesa.

Pouco passava da primeira meia hora do terceiro dia de testes, e Fernando Alonso colocou-se no topo da tabela de tempos com o registo de 1:21.242s com os pneus C3 montados no Alpine. Max Verstappen e Charles Leclerc tinham passado momentaneamente pelo topo da tabela de tempos, mas era o espanhol a mostrar serviço. Cerca de 20 minutos depois, o piloto espanhol ficou parado em pista obrigando à interrupção da sessão. Tratou-se de um principio de incêndio no A522, que se sabe agora foi causado por um problema hidráulico, impossibilitando a equipa a continuar o seu programa durante o resto do dia.

A meio do período da manhã era Max Verstappen que liderava a tabela de tempos, sendo que tanto o campeão em título da Fórmula 1, como George Russell ao volante do Mercedes W13, eram os pilotos com mais voltas completadas.

A Haas voltou a ter problemas no VF-22, que se apresentou em pista sem as cores da bandeira russa e sem o logótipo do patrocinador principal. A equipa suspeitou de uma fuga no VF-22 e afirmou estar a investigar o problema. Enquanto isso, Nikita Mazepin esteva parado na box e a Haas voltou a perder tempo de trabalho em Barcelona. Até agora só completaram 9 voltas.

Antes de nova interrupção, causada por um acidente de Pierre Gasly no AlphaTauri AT03, George Russell passou a liderar a tabela de tempos, onde se mantém até agora.

Na última hora da manhã, Guanyu Zhou obrigou a duas paragens dos trabalhos, por causa de um pião e de uma saída de pista. Situações prontamente resolvidas, ao contrário da última situação deste período.

Sebastian Vettel ficou parado em pista a cerca de 5 minutos do final do período, também com um principio de incêndio no Aston Martin AMR2, não se sabendo se a equipa vai perder a parte dos trabalhos da tarde.

Melhores tempos da manhã:

1-Russell, Mercedes, 1:19.233s, C5 – 66 voltas

2-Verstappen, Red Bull, 1:19.756s, C3 – 58 voltas

3-Vettel, Aston Martin, 1:19.824s, C5 – 48 voltas

4-Leclerc, Ferrari, 1:19.831s, C3 – 44 voltas

5-Latifi, Williams, 1:20.699s, C4 – 5 voltas

6-Norris, McLaren, 1:20.827s, C3 – 52 voltas

7-Alonso, Alpine, 1:21.242s, C3 – 12 voltas

8-Zhou, Alfa Romeo, 1:21.939s, C3 – 41 voltas

9-Gasly, AlphaTauri, 1:22.469s, C4 – 40 voltas

10-Albon, Williams, 1:22.652s, C3 – 21 voltas

11-Mazepin, Haas, 1:26.229s, C3 – 9 voltas