F1 Testes Barcelona, Dia1: siga tudo aqui em direto | AutoSport

Pode seguir aqui em direto o 1º dia da pré-época da Fórmula 1 em Barcelona. É a primeira oportunidade para ter uma visão real dos novos carros em acção. Max Verstappen e Lewis Hamilton estarão no cockpit da Red Bull e Mercedes, o primeiro todo o dia, o inglês da parte da tarde, já que de manhã é a vez de George Russell.

FOTOS Twitter Equipas de F1

9:30: Com hora e meia de pista, ainda não houve bandeiras vermelhas. A pista ainda está ‘verde’, embora, à medida que o dia vai avançando, comece a haver borracha depositada e os pilotos também devem começar a ganhar mais confiança à medida que se vão adaptando aos seus novos carros, que como se sabe, são bastante diferentes do ano passado.



9:00: Com cerca de uma hora do primeiro dia de testes de Barcelona, e ainda com registos longe de poderem ser representativos (a pole de 2021 em Barcelona foi 1m16,741s), Charles Leclerc lidera a tabela de tempos, com um registo de 1m21.178s (pneu C2, duro), na frente de Yuki Tsunoda, AlphaTauri, (1m22.692s, C3 médio) com Max Verstappen, Red Bull, (1m23.038, C2), seguindo-se Fernando Alonso, Alpine, (1m23.317s, C3), Sebastian Vettel, Aston Martin, (1m25.007s, C3) e George Russell, Mercedes, (1m25.548s, C3). Charles Leclerc não só lidera a tabela de tempos mas também está no topo da contagem total de voltas, no que é um início encorajador para a Ferrari.

Tempos às 9:00

Leclerc, Ferrari, 1m21.178s, C2

Tsunoda, AlphaTauri, 1m22.692s, C3

Verstappen, Red Bull, 1m23.038, C2

Alonso, Alpine, 1m23.317s, C3

Vettel, Aston Martin, 1m25.007s, C3

Russell, Mercedes, 1m25.548s, C3

Primeiro registo de tempos

08:08: O primeiro registo de tempo por volta – Russell fixou em 1:27.730s. Para referência, a pole de Hamilton em Barcelona era de 1:16.741s – embora com um carro de tipo completamente diferente, e no início do dia, esses tempos ainda não são totalmente representativos. Alguns minutos depois, o britânico da Mercedes estabeleceu uma nova volta mais rápida em 1:25.548s. Estão com ele em pista, Lando Norris e Robert Kubica no Alfa Romeo.

O “verdadeiro” Red Bull RB18

Fez-se à pista do traçado de Barcelona para o primeiro dia de testes de pré-temporada, o Red Bull RB18. O real, não aquele que foi apresentado no evento da equipa e que era pouco mais que um “show car” do protótipo da FOM.

Confirma-se que a Red Bull optou por uma suspensão dianteira “pull rod” ao contrários da AlphaTauri e por um design dos sidepods e das margens do chão, bastante arrojadas. O RB18 apareceu em Barcelona, depois de um shakedown privado em Silverstone à porta fechada, com partes do carro sem patrocinador, como a asa traseira.

O dia em que se podem identificar ‘fraquezas’

É provável que as equipas façam um grande número de voltas, já que precisam de aproveitar a oportunidade para compreender os seus novos carros, especialmente tendo em conta o mau tempo que poderá vir aí na sexta-feira, último dia de testes.

Vai haver três dias de testes no Bahrein, no próximo mês, mas estes estão programados para o fim-de-semana antes da primeira corrida, deixando por isso pouco tempo para resolver quaisquer problemas maiores que surjam.

Hoje, as equipas precisam de identificar quaisquer fraquezas, e isso convém ser já hoje, se estas existirem, claro. Não é nada provável que se fique hoje a perceber alguma correlação de forças, mas como sempre ficarão algumas pistas. É bem mais provável percebermos se há alguém com problemas.

Os pilotos ao volante no primeiro dia

Passaram pouco mais de dois meses desde o último GP de 2021 em Abu Dhabi e embora a última época tenha terminado em controvérsia, o foco hoje é a nova temporada. A nova geração de monolugares atacam a pista no primeiro dia de testes conjuntos no circuito de Barcelona-Catalunha, e mesmo sabendo-se pouco do que se passa em pista, – recordamos que não há transmissão nem live timing durante os 3 dias de teste na Catalunha – vamos manter os nossos leitores o mais informados possível.

A McLaren foi a primeira equipa a sair para a pista, com Lando Norris no carro, seguido na pista pelo Mercedes de George Russell. A Ferrari também sai cedo, e Charles Leclerc tem o controlo do cockpit do F1-75.

Hoje estão em pista os seguintes pilotos:

Pirelli confirmou pneus disponíveis

A Pirelli anunciou os pneus que estarão disponíveis para as equipas para a sessão de testes de pré-época de Barcelona, planeando ter um teste artificial com piso molhado na sexta-feira, a não ser que chova em qualquer dos dois dias anteriores.

Os italianos atribuem 35 jogos de pneus slicks, dos quais as equipas só poderão escolher 30. Haverá também três jogos de pneus intermédios e para chuva à disposição das equipas.

Foram ainda especificadas as pressões, temperaturas, tempo de aquecimento e cambers máximos a que as equipas têm de obedecer.

Fórmula 1: O Haas VF-22 foi oficialmente revelado

A Haas foi a primeira equipa a apresentar o novo carro para 2022, o VF-22, através de algumas imagens digitais lançadas nas redes sociais da equipa e escondendo muito do design do monolugar. Segunda-feira passada, foi o dia escolhido para o shakedown, mas hoje, antes do inicio dos trabalhos do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, a equipa oficializou o novo carro.

Quanto ao primeiro dia de testes, a Haas anunciou que será Nikita Mazepin ao volante no período da manhã.

Fórmula 1-2022 arrancou hoje: primeiros treinos de conjunto dos novos carros

A Fórmula 1 de 2022 arranca hoje. É a primeira oportunidade real de ver os novos carros em ação, embora alguns já tenham completado um shakedown. Com toda uma nova ‘fornada’ de regulamentos, vai ser um dia fascinante, ver como as várias equipas se dão hoje em pista, ainda que as informações sejam poucas, porque não vai haver Live timing público. Está uma manhã brilhante, e ensolarada em Barcelona, o sol brilha e a pista deve aquecer consideravelmente à medida que o dia avança.

É o primeiro de três dias de testes em Barcelona, o campeão Max Verstappen está no cockpit do Red Bull todo o dia e também Lewis Hamilton toma as rédeas na Mercedes esta tarde, depois de George Russell rodar de manhã

Há mais novidades para lá dos carros, Alex Albon regressa à grelha da Williams, enquanto Zhou Guanyu se juntou à Alfa Romeo.

Todas as dez equipas devem rumar à pista hoje, embora cada uma só tenha um carro. Algumas optaram por dividir as suas sessões com um piloto de manhã e o outro à tarde (veja o detalhe no artigo anexo), enquanto outras rodam com o mesmo piloto todo o dia. Por exemplo, Pierre Gasly e Sergio Perez, só amanhã.