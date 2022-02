F1 TESTES BARCELONA, DIA 2: SIGA TUDO AQUI EM DIRETO | AutoSport

08:01 – Já temos atividade em pista. Ricciardo, Sainz e Gasly não perderam tempo e já foram para a pista para as habituais voltas de instalação

08:00 – Os pilotos que estarão hoje em pista

Hoje teremos algumas caras novas nesta primeira semana de testes. Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Guanyu Zhou vão experimentar pela primeira vez as sensações dos carros na pista catalã. Eis o alinhamento dos pilotos para o dia de hoje.

07:45 – Segundo dia de testes prestes a iniciar-se

Depois de um primeiro dia de testes profícuo para a grande maioria das equipas, com muitas voltas feitas e muitos dados acumulados, hoje temos o segundo dia de testes no Circuito da Catalunha. A McLaren foi a mais rápida no dia de ontem, no entanto Max Verstappen foi o piloto que mais voltas fez ao traçado catalão, com a Ferrari a ser a equipa que mais voltas colecionou ao longo do dia de ontem. Veremos se os tempos começam a descer, ou se o foco se manterá na recolha exaustiva de dados. Curiosidade também para ver se a Haas e a Alfa Romeo, as equipas que menos rodaram ontem por força de dificuldades técnicas, conseguem compensar e recuperar o atraso.