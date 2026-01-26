F1, Testes Barcelona: Audi parou em pista

Depois da primeira bandeira vermelha provocada por Franco Colapinto, os comissários de pista tiveram mais trabalho, com o Audi de Gabriel Bortoleto a ficar parado em pista. A interrupção ainda custou alguns minutos, mas os trabalhos recomeçaram e as bandeiras verdes foram já mostradas.

Apesar de ser um teste fechado, a informação vai chegando, e até há tempos. Kimi Antonelli estará com o melhor registo (1:22.352), seguido de Liam Lawson (1:23.113), Isack Hadjar (1:23.606), Franco Colapinto (1:24.277), Esteban Ocon (1:25.060), Bortoleto (1:25.296) e Valtteri Bottas (1:31.853).