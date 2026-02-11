F1, testes Bahrein, dia 1: Verstappen na frente, Williams a rodar muito
O brilho do sol do Bahrein contrasta bem com a meteorologia do sul da Europa. O primeiro dia de testes de pré-temporada acordou com o sol radioso local num ‘prólogo’ carregado de promessas para todos.
Este é efetivamente o “primeiro dia de aulas”. Destaque para a Williams, com James Vowles a observar atento o FW48 depois de semanas de atraso. O objetivo é claro, recuperar o tempo perdido.
Para já, a meio da manhã, Max Verstappen (Red Bull)) lidera a tabela de tempos com 1m35.433, e 43 voltas, mais sete que Oscar Piastri (McLaren), com um registo de 1m35.711, e 36 voltas. Terceiro lugar para George Russell (Mercedes) com 32 voltas e um melhor registo de 1m36.923s. Já fora do segundo 36, Esteban Ocon (Haas), 1m37.484, 38 voltas, Lewis Hamilton (Ferrari) 1:37.588, 31 voltas, Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1m37.945, 55 voltas,
Carlos Sainz (Williams) 1:38.221, 56 voltas; Gabriel Bortoleto (Audi) 1:39.281, 25 voltas; Valtteri Bottas (Cadillac) 1:39.646, 36 voltas; Lance Stroll (Aston Martin) 1:39.883, 30 voltas; Franco Colapinto (Alpine) 1:40.330, 28 voltas
A McLaren, após dois títulos consecutivos de construtores e o primeiro de Lando Norris, Oscar Piastri assumiu o volante, a Haas somava voltas firmes com Ocon, o francês em busca de consistência depois de um 2025 irregular.
A Mercedes parece fluida, George Russell roda com suavidade, enquanto Hamilton já procura os limites do seu Ferrari, e teve um breve deslize na travagem e levantou uma nuvem de areia.
Do outro lado das boxes, a Audi tem Gabriel Bortoleto a guiar o novo monolugar, acumulando voltas. Carlos Sainz e a Williams aceleravam na compensação do tempo perdido foram os primeiros do dia a ultrapassar 50 voltas, um marco simbólico para a equipa.
Mas nem todos os começos são suaves. Franco Colapinto, no Alpine azul, parou em plena pista. A primeira bandeira vermelha do ano em testes, surgiu, um lembrete de que a perfeição ainda está longe. Mas o silêncio depressa foi quebrado novamente pelo som dos motores.
A meio da manhã, Verstappen no topo, seguido de um confiante Piastri. Russell, firme, completava o trio da frente. Atrás, um mosaico de promessas e ajustes técnicos: Haas sólida; Williams em crescimento; Audi em metamorfose. Eis a tabela a meio da manhã.
Tabela de tempos
1) Max Verstappen, Red Bull, 1:35.433, 43 voltas
2) Oscar Piastri, McLaren, 1:35.711, 36 voltas
3) George Russell, Mercedes, 1:36.923, 32 voltas
4) Esteban Ocon, Haas, 1:37.484, 38 voltas
5) Lewis Hamilton, Ferrari, 1:37.588, 31 voltas
6) Arvid Lindblad, Racing Bulls, 1:37.945, 55 voltas
7) Carlos Sainz, Williams, 1:38.221, 56 voltas
8) Gabriel Bortoleto, Audi, 1:39.281, 25 voltas
9) Valtteri Bottas, Cadillac, 1:39.646, 36 voltas
10) Lance Stroll, Aston Martin, 1:39.883, 30 voltas
11) Franco Colapinto, Alpine, 1:40.330, 28 voltas
FOTO x.com/WilliamsF1
