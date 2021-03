F1, Testes: Arranque da época

Luz verde no Circuito Internacional do Bahrein. A época começou oficialmente e as máquinas vão iniciar o primeiro de três dias de testes.

Eis a lista de pilotos para o dia de hoje:

Mercedes: Bottas (manhã), Hamilton (tarde)

Red Bull: Verstappen

McLaren: Ricciardo (manhã), Norris (tarde)

Aston Martin: Vettel (manhã), Stroll (tarde)

Alpino: Ocon

Ferrari: Leclerc (manhã), Sainz (tarde)

AlphaTauri: Gasly (manhã), Tsunoda (tarde)

Alfa Romeo: Raikkonen (manhã), Giovinazzi (tarde)

Haas: Schumacher (am), Mazepin (pm)

Williams: Nissany

Hoje há 0% de hipóteses de chuva e a temperatura do ar já é de uns belos 27ºC.

Já tivemos a apresentação oficial do VF-21 da Haas: