F1, Testes: Alpine é a equipa que mais roda

Após dois de três dias de testes já dá para ter uma boa ideia das equipas que mais rodam, sendo esta também uma forma fácil de perceber quem tem tido mais problemas.

A Mercedes continua ainda no fundo da tabela embora tenha hoje feito um dia quase normal, pelo menos muito melhor, com o W12, a completar 116 voltas.

Fernando Alonso, que fez hoje a sua primeira aparição com a Alpine, desde o seu acidente de bicicleta, acrescentou 128 voltas às 129 de Esteban Ocon no dia anterior, o que dá aos franceses o topo da lista com 257 voltas, mais uma que a Alfa Romeo.

Alpine F1 Team – 257 voltas

Alfa Romeo Racing Orlen – 256

Red Bull Racing Honda – 256

Scuderia AlphaTauri Honda – 255

Uralkali Haas F1 Team – 249

Scuderia Ferrari Mission Winnow – 245

Williams Racing – 215

McLaren F1 Team – 195

Aston Martin Cognizant Formula One Team – 187

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team – 164