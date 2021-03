F1, Testes: Alonso a subir, Mercedes longe da vista…

Decorrida que está uma hora de testes esta tarde, não houve grande alterações na tabela de tempos, com as exceções de Fernando Alonso ter colocado o seu monolugar no sétimo lugar, logo atrás do registo conseguido de manhã por Esteban Ocon, seu colega de equipa na Alpine, e ainda Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), oitavo a 1.378s, em nono está agora Max Verstappen (Red Bull) a 1.546s e finalmente, Nikita Mazepin (Haas) +1.802, um registo melhor que o de Schumacher esta manhã. Lewis Hamilton, no Mercedes, ainda não foi visto em pista.

Tempos às 13h00

1. Sergio Perez, Red Bull, 1:30.187, 49 voltas, pneus macios (C4)

2. Charles Leclerc, Ferrari, +0.299, 80 voltas, pneus médios (C3)

3. Lando Norris, McLaren, +0.474, 56 voltas, pneus médios (C3)

4. Pierre Gasly, AlphaTauri, +0.641, 76 voltas, pneus macios (C4)

5. Daniel Ricciardo, McLaren, +0.762, 14 voltas, pneus médios (C3)

6. Esteban Ocon, Alpine, +1.123, 61 voltas, pneus médios (C3)

7. Fernando Alonso, Alpine, +1.369, 19 voltas, pneus duros (C2)

8. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, +1.378, 112 voltas, pneus médios (C3)

9. Max Verstappen, Red Bull, +1.546, 13 voltas, pneus duros (C2)

10. Nikita Mazepin, Haas, +1.802, 13 voltas, pneus médios (C3)

11. Mick Schumacher, Haas, +1.866, 78 voltas, pneus médios (C3)

12. Valtteri Bottas, Mercedes, +2.219, 86 voltas, pneus médios (C3)

13. George Russell, Williams, +2.544, 77 voltas, pneus duros (C2)

14. Sebastian Vettel, Aston Martin, +4.989, 23 voltas, pneus duros (C2)

15. Lance Stroll, Aston Martin, +5.913, 80 voltas, pneus médios (C3)

16. Carlos Sainz, Ferrari, +6.712, 11 voltas, pneus macios (C4)

17. Yuki Tsunoda, AlphaTauri, +7.227, 23 voltas, pneus duros (C4)

18. Lewis Hamilton, Mercedes, sem tempo.