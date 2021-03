F1, teste: Segunda bandeira vermelha no strip da Red Bull

Claramente desaconselhado para engenheiros mais sensível, a Red Bull provocou a segunda interrupção do dia, devido a um strip desnecessário. A cobertura do monolugar de Sérgio Pérez desintegrou-se, deixando a pista cheia de pedaços de carbono que obrigaram os comissários a mostrar as bandeiras vermelhas.

Sérgio Pérez perseguia Nicholas Latifi quando a cobertura do motor se soltou deixando a nu, a unidade motriz da Honda.