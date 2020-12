F1: Teste para jovens que afinal pode ser para… menos jovens

A permissão dada à Renault para testar com Fernando Alonso está a levantar questões por parte das restantes equipas, que já equacionam testar com pilotos mais experientes.

Os 30 são os novos 20, diz-se por aí, uma máxima que parece estar a pegar na F1. Fernando Alonso irá participar no teste reservado para jovens pilotos, para se ambientar à sua nova equipa, após duas épocas fora da F1. Esta decisão está a causar algum alarido e outras equipas pretendem esclarecimentos, com a Racing Point a avaliar a possibilidade de testar com Sebastian Vettel em Abu Dhabi.

Também a Red Bull vê com interesse essa possibilidade e caso a equipa opte por Sérgio Pérez, poderá também requerer uma permissão semelhante. A McLaren por seu lado já negou a Carlos Sainz a possibilidade de fazer o mesmo.

Esta vontade súbita de esquecer os jovens e colocar pilotos experientes no teste deve-se ao facto de a época 2021 ter apenas três dias de testes de inverno, o que não é o ideal para as várias equipas que irão trocar de pilotos. Assim, pretende-se que os pilotos comecem desde já a ambientar-se à sua nova realidade. A FIA terá agora de responder aos pedidos que certamente irão surgir.