F1, Teste e Abu Dhabi: Nyck de Vries foi o mais rápido do dia | AutoSport

Nyck de Vries foi o piloto mais rápido no final do primeiro dia de testes em Abu Dhabi. O piloto campeão do mundo de Fórmula E rodou com a versão 2021 do Mercedes W12 e fez o melhor registo do dia.

Pato O´Ward tinha sido o mais rápido da manhã, aos comandos do McLaren, mas durante a tarde de Vries destacou-se, ficando à frente de Liam Lawson (Alpha Tauri), Oscar Piastri (Alpine) e O´Ward. Guanyu Zhou foi quinto no seu primeiro dia na Alfa Romeo, Juri Vips foi sexto (Red Bull), Nick Yelloly sétimo (Williams). Ainda no teste para jovens pilotos, tivemos Robert Shwartzman (Ferrari), Antonio Fuoco (Ferrari) e Logan Sargeant (Williams).

Ao mesmo tempo que decorreu o teste para jovens, as equipas de F1 (exceto a Williams) testaram os novos pneus para 2022, com carros adaptados para as novas rodas de 18 polegadas. Uma das maiores mudanças para 2022 tem vindo a ser testada ao longo do ano e esta é a última hipótese das equipas e a Pirelli recolherem dados antes das novas máquinas de 2022 entrarem em cena.

Amanhã será o último dia de testes antes da pausa de inverno e a última vez que veremos as máquinas de 2021 em pista.