F1, Teste do Bahrein: Valtteri Bottas parado em pista | AutoSport

A sessão da manhã do terceiro dia de testes de pré-temporada está suspensa com bandeira vermelha devido à paragem do Alfa Romeo C43 de Valtteri Bottas em pista. Muito perto da passagem da terceira hora do segmento da manhã, o piloto finlandês parece ter ficado sem caixa de velocidade na curva 8 do traçado de Sakhir.

Más notícias para a Alfa Romeo que deverá perder mais de uma hora de teste no último dia disponível no Bahrein e se se confirmar o problema de caixa de velocidades, é uma questão que atrasou no ano passado a equipa suíça.