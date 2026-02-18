F1, Teste do Bahrein: “Turno” da tarde finaliza primeira hora, Lance Stroll parado em pista
Depois de uma curta pausa de uma hora, pilotos e equipa regressaram à pista para completar mais voltas, com as simulações de corridas a serem o foco das equipas para esta tarde. Ou seja, vamos ver muitas voltas a serem acumuladas.
No turno da tarde, apenas Isack Hadjar vai permanecer ao volante do Red Bull, com todas as restantes equipas a operar trocas.
It's Wednesday and we're back for more Pre-Season Testing in Bahrain! 🤩
Here's the driver line-up for the day… 👇#F1 #F1Testing pic.twitter.com/a5pnN3bCG5
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Entretanto, no final da primeira hora, Lance Stroll foi vítima de um potencial problema no seu monolugar, que o atirou num pião que apenas parou na caixa de gravilha. A sessão foi interrompida e Stroll regressa agora às boxes a pé. Olhando para as repetições parece um problema mecânico (o motor parece calar-se) que desequilibrou o AMR26.
💥 ¡TROMPO de Lance Stroll, que se queda enganchado en la puzolana!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UpLqdfKUJg
— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 18, 2026
