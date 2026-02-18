F1, Teste do Bahrein: “Turno” da tarde finaliza primeira hora, Lance Stroll parado em pista

Depois de uma curta pausa de uma hora, pilotos e equipa regressaram à pista para completar mais voltas, com as simulações de corridas a serem o foco das equipas para esta tarde. Ou seja, vamos ver muitas voltas a serem acumuladas.

No turno da tarde, apenas Isack Hadjar vai permanecer ao volante do Red Bull, com todas as restantes equipas a operar trocas.

It's Wednesday and we're back for more Pre-Season Testing in Bahrain! 🤩 Here's the driver line-up for the day… 👇#F1 #F1Testing pic.twitter.com/a5pnN3bCG5 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Entretanto, no final da primeira hora, Lance Stroll foi vítima de um potencial problema no seu monolugar, que o atirou num pião que apenas parou na caixa de gravilha. A sessão foi interrompida e Stroll regressa agora às boxes a pé. Olhando para as repetições parece um problema mecânico (o motor parece calar-se) que desequilibrou o AMR26.