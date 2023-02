F1, Teste do Bahrein: Poucas alterações na tabela de tempos | AutoSport

Felipe Drugovich fez mexer a tabela de tempos durante a terceira hora da sessão da manhã de testes da Fórmula 1 no Bahrein, utilizando os pneus C5 para primeiro ascender ao quarto posto e na volta seguinte ao terceiro, com o tempo de 1:32.075s e ficando a 1.051s do registo mais rápido até agora que pertence a Charles Leclerc.

Numa altura em que vários pilotos estavam a completar programas de alta carga de combustível e com pneus mais duros, simulando condições de corrida, Valtteri Bottas teve a infelicidade de, ao que parece em primeira análise, ter um problema com a caixa de velocidades do Alfa Romeo C43, já muito perto da passagem de hora. Problemas para a equipa suíça no último dia de testes, estando o resto da sessão da manhã certamente perdida.

Charles Leclerc, Ferrari, 1:31.024s, C4 – 42 voltas George Russell, Mercedes, 1:31.442s, C5 – 56 voltas Felipe Drugovich, Aston Martin, 1:32.075s, C5 – 45 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:32.459s, C3 – 49 voltas Pierre Gasly, Alpine, 1:32.762s, C3 – 40 voltas Nico Hülkenberg, Haas, 1:33.329s, C3 – 46 voltas Oscar Piastri, McLaren, 1:33.655s, C3 – 31 voltas Alex Albon, Williams, 1:34.192s, Proto – 38 voltas Valttteri Bottas, Alfa Romeo, 1:36.854s, C3 – 72 voltas Nyck de Vries, AlphaTauri, 1:38.817s, C3 – 70 voltas