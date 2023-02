F1, Teste do Bahrein: Ferrari parece estar em boa forma | AutoSport

Pelo segundo dia consecutivo, a Ferrari cumpriu o seu programa sem quaisquer sinais de problemas, e parecem claramente a equipa mais perto da Red Bull. Se dá para repetir o feito da primeira prova de 2022, quando terminaram em primeiro e segundo isso é uma história completamente diferente…

Ficou claro que o novo SF-23 é fiável, pois permitiu à equipa fazer 138 voltas no segundo dia, tendo a Scuderia realizado vários testes de afinações.

Segundo se sabe, houve fortes melhorias na fiabilidade da unidade de potência durante o inverno, o que poderá dar à equipa um ganho de 0.2-0.3s por volta, o que dá imenso jeito não só numa pista como o Bahrein, como em tudo o que se segue…

O SF-23 completou 747 quilómetros, com Carlos Sainz e Charles Leclerc a revezarem-se ao volante. De manhã, Sainz trabalhou na afinação e avaliação dos pneus, rodando também com diferentes cargas de combustível.

De tarde, Leclerc também trabalhou na afinação e avaliação dos pneus C2 antes de mudar para os C3, com os quais estabeleceu o seu melhor tempo. Na última parte da sessão, o monegasco rodou em configuração de corrida com maior carga de combustível.

Para Carlos Sainz: “Mais um bom dia, em que voltámos a ser fiáveis e pudemos experimentar todos os ajustamentos de configuração planeados. Estamos a aprofundar os nossos conhecimentos sobre o carro, identificando as áreas onde podemos encontrar desempenho”.

“Fizemos vários testes, concentrando-nos na afinação e fizemos bastante trabalho, embora seja demasiado cedo para fazer quaisquer julgamentos. Foi bom poder completar mais algumas voltas e vamos continuar a avançar com a análise de dados”, disse Charles Leclerc.