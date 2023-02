F1 Teste do Bahrein, Dia 3: Siga o que acontece | AutoSport

Russell, Mercedes, 1m31.564s, C5 – 18 voltas Leclerc, Ferrari, 1m32.220s, C3 – 13 voltas Gasly, Alpine, 1m33.104s, C3 – 13 voltas Perez, Red Bull, 1m33.167s, C3 – 21 voltas Hulkenberg, Haas, 1m33.329s, C3 – 14 voltas Drugovich, Aston Martin, 1m33.575s, Proto – 16 voltas Piastri, McLaren, 1m33.655s, C3 – 15 voltas Bottas, Alfa Romeo, 1m38.609s, C2 – 17 voltas De Vries, AlphaTauri, 1m39.218s, C3 – 15 voltas Albon, Williams, 1m40.908s, C4 – 17 voltas

8:00 – Final da primeira hora de testes no Bahrein. A sessão começou com uma breve bandeira vermelha, devido a um pedaço que se soltou do carro de Sergio Pérez. Foi apenas o tempo de um comissário ir para a pista e recolher o pedaço. A sessão recomeçou imediatamente e as equipas começaram a acumular voltas. A meio desta primeira hora, um dos motivos de destaque foi o pião de Oscar Piastri na curva dez, a primeira vez que vimos um piloto a perder o controlo do carro nestes três dias. Alguns minutos mais tarde, George Russell usou os pneus C4 (mais macios) pela primeira vez e fez o melhor tempo da sessão até agora, aproximando-se do melhor tempo do teste (1m31.610s, feito por Zhou Guanyu). Pouco depois, Russell assinou a melhor volta do teste, com os pneus C5 (os mais macios da Pirelli). Uma primeira hora tranquila, com as equipas a prepararem já a corrida da próxima semana, com a performance a estar mais na agenda dos engenheiros.

7:53 – A Mercedes colocou os C4 no Mercedes de George Russell e o britânico ficou muito perto do melhor tempo do fim de semana. Neste momento, a Mercedes saltou para o topo da tabela de tempos.

uma boa volta de George Russell em sua W14 de C4



detalhe que não foi em um horário muito usual, tempos próximos disso foram feitos mais tarde, com a pista mais fria#F1Testing pic.twitter.com/IvE0mvZ6XR — Leandro 🏁 (@LeandroRochAlg) February 25, 2023

7:43 – Oscar Piastri apanhou o primeiro susto ao volante do MCL60. O jovem australiano fez um pião, sem consequência, mas o primeiro erro significativo que vimos nestes três dias de testes. O carro da McLaren parece ser difícil de pilotar e Piastri terá perdido a traseira do carro sobre uns ressaltos.

¡Primer ERROR notorio de estos test! Oscar PIASTRI trompea en la curva 9.#F1 #F1Testing 🇧🇭pic.twitter.com/CiUUCt7Hrc — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 25, 2023

7:40 – A Williams é a única equipa que não tem um diretor técnico nesta fase. A equipa deixou de ter um responsável máximo do desenho e construção do monolugar, mas James Vowles, diretor da equipa, não tem pressa em fazer essa escolha, preferindo optar por uma abordagem cautelosa e a pensar a longo prazo:

“Há uma organização forte em pista e está a trabalhar sem um Diretor Técnico. Há um carro na pista, está construído, fizeram um trabalho incrível durante o inverno para o conseguir”, disse Vowles aos repórteres durante os testes no Bahrein. “O que está claro é que não se trata de colocar alguém no lugar a curto prazo, mas sim a longo prazo e de nos certificarmos de que temos a pessoa certa no lugar. Não nos vamos precipitar para uma decisão. A chave é garantir que encontramos a pessoa que se encaixa na organização a longo prazo”, insistiu.

7:20 – A Mercedes não parece estar em grande forma neste arranque de época. Ontem a equipa perdeu uma hora e meia de pista com um problema hidráulico e o ritmo do carro não tem entusiasmado.

As equipas já trabalham na correlação dos dados em pista com os dados no túnel de vento e muitas atualizações estão já a ser preparadas. É também o caso da Mercedes, que admite que poderão não ser tão competitiva como desejava, mas que espera chegar ao nível que pretende pela sexta corrida, como explicou George Russell:

“A época vai ser ganha ou perdido a meio do ano e não no início. Vamos dar tudo para vencer logo na primeira corrida, mas o nosso objetivo agora é assegurar-nos que o carro está na janela ideal nesta fase para depois podermos estar a lutar pelos primeiros lugares pela sexta corrida (Imola)”.

Poderá ser um arranque mais lento por parte da Mercedes, com a equipa já a preparar atualizações a pensar a médio prazo.

7:07 – Bandeiras vermelhas em pista, com um pedaço de um monolugar que se soltou e ficou em pista. Será uma bandeira vermelha muito curta.

o pedaço era do carro do Perez, sensores provavelmente#F1Testing pic.twitter.com/NxzxpgzmIy — Leandro 🏁 (@LeandroRochAlg) February 25, 2023

7:00 – Felipe Drugovich foi o primeiro a entrar em pista seguido de Valtteri Bottas, Oscar Piastri e Sergo Perez, com Nyck de Vries a sair pouco depois. As equipas vão fazer imediatamente a volta de instalação.

06:55 – Está prestes a arrancar o derradeiro dia de testes. Hoje deveremos ver um pouco mais de performance pura. Para a sessão da manhã teremos este alinhamento:

Red Bull: Perez

Ferrari: Leclerc/Sainz

Mercedes: Russell/Hamilton

Alpine: Gasly/Ocon

McLaren: Piastri/Norris

Alfa Romeo: Bottas

Aston Martin: Drugovich/Alonso

Haas: Hulkenberg/Magnussen

AlphaTauri: De Vries/Tsunoda

Williams: Albon