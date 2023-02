F1, Teste do Bahrein, Dia 3: Sergio Pérez conseguiu melhorar o tempo da qualificação de 2022 | AutoSport

É oficial, os carros deste ano estão já mais rápidos que as máquinas que começaram o ano em 2022. Apesar de termos de ter em atenção os pneus, (mais macios), as condições da pista e do ar, e muitos outros pormenores, podemos dizer que a performance destes carros parece ser já superior à do ano passado, mesmo depois das mudanças nos regulamentos técnicos em que as extremidades do fundo dos carros foram elevadas (motivando uma perda de apoio aerodinâmico). As equipas conseguiram compensar e os carros deste ano estão mais competitivos e o tempo de Sérgio Pérez (1:30.305) foi mais rápido do que o tempo da qualificação do ano passado 1m30.558.