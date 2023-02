F1 Teste do Bahrein, Dia 3: George Russell lidera no final da primeira hora | AutoSport

Final da primeira hora de testes em Bahrein. A sessão começou com uma breve bandeira vermelha, devido a um pedaço que se soltou do carro de Sergio Pérez. Foi apenas o tempo de um comissário ir para a pista e recolher o pedaço. A sessão recomeço imediatamente e as equipas começaram a acumular voltas. A meio desta primeira hora, um dos motivos de destaque foi o pião de Oscar Piastri na curva dez, a primeira vez que vimos um piloto a perder o controlo do carro nestes três dias. Alguns minutos mais tarde, George Russell usou os pneus C4 (mais macios) pela primeira vez e fez o melhor tempo da sessão até agora, aproximando-se do melhor tempo do teste (1m31.610s, feito por Zhou Guanyu). Pouco depois, Russell assinou a melhor volta do teste, com os pneus C5 (os mais macios da Pirelli). Uma primeira hora tranquila, com as equipas a prepararem já a corrida da próxima semana, com a performance a estar mais na agenda dos engenheiros.

Russell, Mercedes, 1m31.564s, C5 – 18 voltas Leclerc, Ferrari, 1m32.220s, C3 – 13 voltas Gasly, Alpine, 1m33.104s, C3 – 13 voltas Perez, Red Bull, 1m33.167s, C3 – 21 voltas Hulkenberg, Haas, 1m33.329s, C3 – 14 voltas Drugovich, Aston Martin, 1m33.575s, Proto – 16 voltas Piastri, McLaren, 1m33.655s, C3 – 15 voltas Bottas, Alfa Romeo, 1m38.609s, C2 – 17 voltas De Vries, AlphaTauri, 1m39.218s, C3 – 15 voltas Albon, Williams, 1m40.908s, C4 – 17 voltas

Foto: Philippe Nanchino