F1, Teste do Bahrein, Dia 3: Começa a derradeira sessão | AutoSport

As equipas iniciaram a derradeira sessão de testes no Circuito do Bahrein. As últimas quatro horas de preparação para a época deverão ser aproveitadas para fazer mais trabalho de performance. McLaren e Alfa Romeo foram as equipas que mais problemas tiveram ao longo da manhã. Red Bull, Ferrari e Mercedes continuam a ser as equipas que melhor andamento têm mostrado.

Alinhamento para esta tarde:

Red Bull: Perez

Ferrari: Sainz

Mercedes: Hamilton

Alpine: Ocon

McLaren: Norris

Alfa Romeo: Bottas

Aston Martin: Alonso

Haas: Magnussen

AlphaTauri: Tsunoda

Williams: Albon

Foto: Philippe Nanchino