F1 Teste do Bahrein, Dia 3: Charles Leclerc foi o mais rápido na segunda hora | AutoSport

A segunda hora de testes foi mais movimentada. George Russell e Charles Leclerc trataram de animar a ação em pista, com os dois a fazer algumas voltas com pneus mais macios em busca de mais performance. Russell começou a hora a fazer algumas voltas rápidas, com Leclerc a juntar-se à festa pouco depois. O piloto da Ferrari saiu por cima e aproximou-se do segundo trinta, com o pneu C4. De resto as equipas têm cumprido com o seu programa sem grandes problemas. A McLaren voltou a ter problemas com os apêndices aerodinâmicos que cobre as rodas superiores, que voltaram a mostrar sinais de fraqueza, o que está a tirar tempo de pista a Oscar Piastri.

Leclerc, Ferrari, 1m31.024s, C4 – 25 voltas Russell, Mercedes, 1m31.442s, C5 – 26 voltas Perez, Red Bull, 1m32.459s, C3 – 35 voltas Gasly, Alpine, 1m32.762s, C3 – 23 voltas Drugovich, Aston Martin, 1m32.823s, Proto – 21 voltas Hulkenberg, Haas, 1m33.329s, C3 – 31 voltas Piastri, McLaren, 1m33.655s, C3 – 25 voltas Albon, Williams, 1m35.206s, C2 – 25 voltas Bottas, Alfa Romeo, 1m38.609s, C2 – 40 voltas De Vries, AlphaTauri, 1m38.972s, C3 – 38 voltas