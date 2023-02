F1 teste do Bahrein, dia 2: siga tudo o que acontece | AutoSport

7:49 – Helmut Marko confiante após 1º dia

Não foi só Max Verstappen que terminou o dia confiante com o que aconteceu no primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein. Helmut Marko está seguro que a equipa fez um bom trabalho com o RB19. “É quase assustador o quão cedo terminamos o novo carro este ano e como tudo tem funcionado sem problemas até agora”, disse Helmut Marko. O austríaco reforçou a ideia anteriormente avançada que espera que os problemas da Mercedes e Ferrari do ano passado sejam resolvidos e os adversários pressionem mais a Red Bull. “Ambos ainda têm os seus problemas, mas espero que resolvam isso com a sua experiência. Surpreende-me que a Ferrari ainda esteja a oscilar assim. Não esperávamos que isso acontecesse. E o Mercedes ainda parece um pouco inquieto. Mas é apenas o primeiro dia”.

A confiança está em alta na Red Bull, até pelo bom primeiro dia de testes, explicando Marko que “mudámos relativamente pouco em relação ao carro do ano passado. Para nós parece estar tudo bem”

7:38 – Apenas Carlos Sainz e Esteban Ocon estão neste momento em pista. Lewis Hamilton é o piloto que mais voltas completou na primeira meia hora do segundo dia de testes, com 11 voltas, mas é Kevin Magnussen que lidera a tabela de tempos com o crono de 1:33.710s.

7:23 – Lance Stroll espera poder correr GP do Bahrein

Lesionado num treino de bicicleta, pouco se sabe da condição física de Lance Stroll, que falha os três dias de testes de pré-temporada no Bahrein. Alguns rumores dão conta da possibilidade do piloto canadiano ter partido um pulso, mas a equipa não confirma qual a lesão, adiando a confirmação de que piloto estará ao lado de Fernando Alonso no Grande Prémio inaugural da época, no mesmo circuito dos testes.

Segundo o piloto de reserva Felipe Drugovich, que devia ter estado ao volante do AMR23 no segundo dia de testes, mas viu Alonso tomar o seu lugar, Stroll tem esperança em conseguir recuperar a tempo da prova.

“Tudo depende de Lance e da sua situação”, explicou o piloto brasileiro no Bahrein. “Penso que ele está a recuperar. Essa é a única boa notícia que tenho. Está a recuperar e vai tentar estar aqui para a corrida, com certeza, mas a equipa vai tomar a decisão antes do início do fim de semana [do GP]”.

O chefe da equipa, Mike Krack, descreveu o incidente que deixou de fora Stroll pelo menos dos testes. “Lesionou-se e por precaução, decidimos que era melhor esperar um pouco”, disse Krack, não acrescentando muito mais sobre a situação do piloto. “Lesionou a mão, o pulso, mas não entrarei em pormenores”, concluiu o responsável da equipa.

7:15 – Poucos pilotos em pista neste momento. Carlos Sainz tem montados os pneus protótipo no seu Ferrari SF-23 e estabeleceu para já o melhor tempo da sessão da manhã (1:38.225s).

7:00 – Arranca o segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, com Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lando Norris, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant aos comandos dos monolugares das suas equipas no segmento da manhã.

Tanto a Red Bull como a Aston Martin alteraram os seus planos de alinhamento, com Pérez a tomar o lugar de Max Verstappen e Alonso o de Felipe Drugovich. A Aston Martin confirmou que Alonso será o piloto aos comandos do AMR23 durante todo o dia, confirmando mais tarde a sua escolha para o dia de amanhã.