F1 Teste do Bahrein, Dia 1: Todas as equipas com tempos na tabela, no final da segunda hora | AutoSport

O início da segunda hora começou com boas notícias para a Aston Martin. Depois do problema técnico que retirou o carro verde da pista por uma hora, Felipe Drugovich regressou à pista com o seu monolugar. Mick Krack explicou que se tratou de um problema eletrónico, entretanto resolvido. No que diz respeito à evolução desta primeira sessão de testes, a segunda hora decorreu sem problemas. Já temos dez tempos na tabela. Alex Albon, Oscar Piastri e por fim Drugovich foram os últimos a assinar um tempo, com destaque para Albon que esteve temporariamente na liderança da tabela, sendo depois destronado. No final da segunda hora, Carlos Sainz era o líder da tabela, seguido de Max Verstappen, com Albon em terceiro. Ferrari e Mercedes são as equipas com mais voltas por esta altura.

Sainz, Ferrari, 1m33.253s – 30 Voltas Verstappen, Red Bull, 1m33.593s – 31 Voltas Albon, Williams, 1m33.671s – 22 Voltas Zhou, Alfa Romeo, 1m33.723s – 21 Voltas Hulkenberg, Haas, 1m34.787s – 26 Voltas Gasly, Alpine, 1m34.822s – 24 Voltas Russell, Mercedes, 1m36.776s – 21 Voltas Tsunoda, AlphaTauri, 1m37.100s – 18 Voltas Piastri, McLaren, 1m37.502s – 15 Voltas Drugovich, Aston Martin, 1m37.719s – 7 Voltas