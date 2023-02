F1 Teste do Bahrein, Dia 1: Siga tudo o que acontece | AutoSport

Verstappen, Red Bull, 1m37.780s – 3 voltas Russell, Mercedes, 1m38.692s – 6 voltas Sainz, Ferrari, 1m40.434s – 4 voltas Tsunoda, AlphaTauri, 1m42.476s – 4 voltas

7:30 – As bandeiras verdes regressaram à pista do Bahrein, depois de uma remoção algo demorada do AMR23 da Aston Martin, com a grande maioria das equipas a regressar ao trabalho.

7:11 – É o pior arranque possível para a Aston Martin. O AMR23 com Felipe Drugovich ao volante está parado em pista com um evidente problema técnico. Como o carro não dá sinais de vida, a sessão foi interrompida com bandeiras vermelhas para os comissários poderem recuperar o monolugar do brasileiro. Um mau arranque para a equipa de Fernando Alonso, que fugiu da falta de fiabilidade da Alpine.

7:10 – Para esta primeira fase dos testes, as equipas vão levar para a pista as habituais grelhas aerodinâmicas, para verificar o fluxo de ar que os dispositivos aerodinâmicos estão a criar.

7:01 – Já temos carros em pista, com várias equipas a não quererem perder tempo.

7:00 – A época de F1 tem luz verde, com a pista aberta para os dez pilotos que vão fazer esta primeira sessão da manhã, no circuito do Bahrein. Para esta manhã, teremos em pista Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Felipe Dugovich, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda e Alex Albon.