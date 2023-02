F1 Teste do Bahrein, Dia 1: Max Verstappen termina a sessão da manhã no topo | AutoSport

É o final da sessão da manhã. Depois de um começo atribulado para a Aston Martin, logo nos primeiros dez minutos da sessão, o resto da manhã decorreu sem problemas. As equipas acumularam muitas voltas e todas fizeram mais de 35 voltas. Alex Albon foi o piloto que mais voltas deu (74), seguido de Carlos Sainz e Max Verstappen. No total, seis equipas completaram mais do que a distância de um GP (57 voltas no Bahrein), e quase todas completaram mais de 50 voltas (menos Alpha Tauri e Aston Martin). Os tempos, nesta fase, são o menos importante e a fiabilidade das primeiras voltas dá alento. Max Verstappen terminou com o melhor registo 1m32.959s, seguido de Carlos Sainz, os dois pilotos que estiveram mais tempo no topo da tabela de tempos.

No final da primeira hora de testes no Bahrein, Carlos Sainz liderava a tabela de tempos, depois de Max Verstappen ter liderado a maioria da primeira hora, que ficou marcada pela bandeira vermelha provocada pela paragem do Aston Martin de Felipe Drugovich. No final da primeira hora, apenas três equipas não tinham tempo na tabela: McLaren, Williams e Aston Martin. O resto das equipas começou a acumular voltas a um ritmo saudável.

O início da segunda hora começou com boas notícias para a Aston Martin. Depois do problema técnico que retirou o carro verde da pista por uma hora, Felipe Drugovich regressou ao trabalho com o seu monolugar. Mick Krack explicou que se tratou de um problema eletrónico (num sensor), entretanto resolvido. A segunda hora decorreu sem problemas. Alex Albon, Oscar Piastri e por fim Drugovich foram os últimos a assinar um tempo, com destaque para Albon que esteve temporariamente na liderança da tabela, sendo depois destronado. No final da segunda hora, Carlos Sainz era o líder da tabela, seguido de Max Verstappen, com Albon em terceiro.

O resto da sessão decorreu sem problemas e as variações na tabela de tempos foram poucas, motivadas talvez pelo calor que se fazia sentir, com a pista a ficar mais lenta. Para já, saúda-se a fiabilidade, com poucos problemas para as equipas. Temos agora uma hora de pausa, seguindo-se mais 4 horas de testes.