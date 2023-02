F1 Teste do Bahrein, Dia 1: Começa a sessão da tarde | AutoSport

Depois de uma hora de pausa, as equipas estão prontas para iniciar a sessão da tarde. Com a temperatura da pista a ser de 41º C e a temperatura do ar nos 30 ºC, será um início de sessão quente.

Eis o alinhamento para a sessão da tarde:

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Charles Leclerc

Mercedes: Lewis Hamilton

Alpine: Esteban Ocon

McLaren: Lando Norris

Alfa Romeo: Valtteri Bottas

Aston Martin: Fernando Alonso

Haas: Kevin Magnussen

AlphaTauri: Nyck de Vries

Williams: Logan Sargeant

Tempos até agora:

Verstappen, Red Bull, 1m32.959s – 71 voltas

Sainz, Ferrari, 1m33.253s – 72 voltas

Albon, Williams, 1m33.671s – 74 voltas

Zhou, Alfa Romeo, 1m33.723s – 67 voltas

Russell, Mercedes, 1m34.174s – 69 voltas

Hulkenberg, Haas, 1m34.424s – 51 voltas

Drugovich, Aston Martin, 1m34.564s – 40 voltas

Tsunoda, AlphaTauri, 1m34.671s – 46 voltas

Gasly, Alpine, 1m34.822s – 60 voltas

Piastri, McLaren, 1m34.888s – 52 voltas