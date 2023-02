F1 Teste do Bahrein, Dia 1: Carlos Sainz mantém a liderança no final da terceira hora | AutoSport

A terceira hora de testes no circuito do Bahrein decorreu de forma tranquila, com a maioria dos pilotos a rodar sem grandes problemas.

O nariz da Ferrari tem sido alvo de discussão, pois parece estar a ter um comportamento algo estranho. Algumas imagens mostram a deformação da ponta do nariz. Segundo a Ferrari, a ponta do nariz é oca e a cobertura não tem a resistência suficiente para manter a forma, um problema que não é suposto acontecer e que a equipa vai tentar resolver.

O porpoising não tem estado tão evidente este ano, mas temos visto alguns carros com oscilações. Isso tem a ver com a altura ao solo que as equipas têm usado. Algumas equipas podem ter tentado uma altura ao solo menor e com isso alguns carros têm evidenciado oscilações, mas, no geral, o problema parece estar sob controlo por parte da maioria das equipas.

Quem está a ter um final de sessão menos positivo é Pierre Gasly, com o carro parado na boxe, rodeado de mecânicos, na zona da suspensão traseira.

Carlos Sainz lidera a tabela de tempos, com um top 3 que se mantém inalterado desde a segunda hora, muito por culpa das temperaturas que se fazem sentir em pista. Já passou do meio-dia no Bahrein e sendo a hora de maior calor, a pista está mais lenta. Os tempos deverão cair nas últimas horas deste dia de teste.