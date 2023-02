F1 Teste do Bahrein, dia 1: Aston Martin parada em pista, 10 minutos depois do arranque da sessão | AutoSport

É o pior arranque possível para a Aston Martin. O AMR23 com Felipe Drugovich ao volante está parado em pista com um evidente problema técnico. Como o carro não dá sinais de vida, a sessão foi interrompida com bandeiras vermelhas para os comissários poderem recuperar o monolugar do brasileiro. Um mau arranque para a equipa de Fernando Alonso, que fugiu da falta de fiabilidade da Alpine.