F1, Teste do Bahrein: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo, Red Bull e Mercedes com problemas

Charles Leclerc foi o homem mais rápido da manhã de testes no Circuito Internacional do Bahrein. O piloto do Ferrari #16, com o tempo de 1:34.273 (pneus macios), destacou‑se, deixando Lando Norris a pouco mais de meio segundo (pneus médios). Pierre Gasly completou o top 3, já a alguma distância da referência.

Enquanto Ferrari, McLaren, Alpine e Williams converteram as quatro horas matinais em quilometragem e dados preciosos, Red Bull e Mercedes viveram um arranque bem mais atribulado, praticamente ausentes dos trabalhos de pista.

Pierre Gasly assumiu o protagonismo no início da manhã, tendo permanecido algum tempo no primeiro lugar, enquanto as equipas davam início aos seus programas. Lando Norris também chegou a liderar a tabela, mas foi Leclerc a garantir o melhor registo. Começou com o tempo de 1:34.442, depois melhorado para 1:34.273, marca que acabaria por se manter como a melhor da manhã. Curiosamente, os mais rápidos foram também os que acumularam mais voltas, com Leclerc a fazer 62 e Norris 64, arrecadando o “prémio” de piloto que mais rodou nesta manhã.

Williams, Haas, Aston Martin, Racing Bulls e Audi dividiram entre si o grosso da ação em pista. Alex Albon terminou a manhã com 62 voltas, sublinhando o foco de Grove em quilometragem pura. Oliver Bearman, pela Haas, chegou às 55 voltas e até ocupou brevemente o topo da tabela na fase inicial, antes de Gasly responder quase de imediato. Fernando Alonso viveu uma manhã mais discreta em termos de tempos, mas com um volume de 55 voltas interessante. Liam Lawson levou o Racing Bulls às 50 voltas, enquanto Nico Hülkenberg, ao volante do Audi, completou 47 voltas numa jornada em que a atenção se dividiu entre o desenho agressivo dos sidepods e o comportamento geral de um projeto ainda em fase embrionária.

Com um número de voltas bem mais reduzido, Red Bull e Mercedes voltaram a ser destaque, agora pela negativa. Para a equipa sediada em Milton Keynes, a manhã começou logo com um contratempo: um problema detetado na construção do carro obrigou a manter o RB na garagem durante grande parte da sessão. A origem acabou por ser identificada como uma fuga no sistema hidráulico, o que atrasou o programa de trabalho. Como consequência, Isack Hadjar só conseguiu sair para a pista já em cima da bandeira de xadrez para a pausa de almoço, cumprindo apenas uma volta de instalação.

Our first onboard of 2026! 😍 Jump aboard Lando Norris' McLaren as he set the fastest time of day one 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/DjP6D5fbuc — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Para os homens e mulheres de Brackley, o cenário não foi muito mais animador. Andrea Kimi Antonelli ficou limitado a apenas três voltas antes de a equipa detetar um problema na unidade motriz. O carro regressou à garagem e permaneceu ali durante o resto da manhã, naquilo que se traduziu numa sessão praticamente perdida para um dos projetos mais observados deste novo regulamento.

A Cadillac também apanhou um susto, com Sergio Pérez a ficar parado durante a sua volta de saída, originando a primeira bandeira vermelha do dia. O carro foi recuperado e, depois de uma passagem pela garagem, a equipa conseguiu regressar à pista.

À hora de almoço, o balanço da manhã é relativamente claro: a Ferrari de Leclerc assume o papel de referência na folha de tempos, McLaren, Alpine e Williams mostram solidez de projeto através da quilometragem, e equipas como Aston Martin, Haas, Racing Bulls e Audi utilizam o tempo para consolidar bases de entendimento dos seus novos carros. Em contrapartida, Red Bull e Mercedes veem a sua preparação condicionada por problemas de fiabilidade que lhes roubaram praticamente toda a sessão matinal.

Posição Piloto Equipa Voltas 1 Lando Norris McLaren 64 2 Charles Leclerc Ferrari 62 3 Alex Albon Williams 62 4 Pierre Gasly Alpine 61 5 Oliver Bearman Haas 55 6 Fernando Alonso Aston Martin 55 7 Liam Lawson Racing Bulls 50 8 Nico Hülkenberg Audi 47 9 Sergio Pérez Cadillac 42 10 Kimi Antonelli Mercedes 3 11 Isack Hadjar Red Bull 1

Foto: Philippe Nanchino /MPSA