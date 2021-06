F1: Teste de Romain Grosjean na Mercedes adiado de novo | AutoSport

A Mercedes adiou de novo o teste prometido a Romain Grosjean no final da época passada. O teste esteve marcado para o fim de semana do GP de França e para a Segunda feira seguinte à corrida, que aconteceria em Maio. Com o cancelamento do GP da Turquia, a data do GP de França foi alterada e obrigou a reagendar a promessa de Toto Wolff a Grosjean, porque o piloto tem corrida da IndyCar marcada para a mesma data.

Agora, com o teste marcado para o fim de semana do GP da Áustria, a Mercedes comunicou que por causa das restrições nas viagens e aos períodos de quarentena, foram obrigados a adiar de novo. Esperam poder remarcar o teste para mais tarde.

We’re disappointed to announce that @RGrosjean's Mercedes test has been postponed because of travel restrictions and quarantine requirements.



We're committed to giving Romain his chance in a Mercedes F1 car and we're working to reschedule the test later this summer. 🙏 pic.twitter.com/nCuBlQCxvu