F1: Teste de novos pneus vai aumentar TL2 de Suzuka e Austin | AutoSport

O novo calendário da F1 está muito preenchido, com 23 corridas agendadas, menos uma do que o originalmente planeado. Isso tem causado constrangimentos à Pirelli que não tem testado tanto quanto quereria, por falta de tempo das equipas. E por isso, pelo menos duas sessões de treinos serão alargadas.

A Pirelli está a trabalhar em melhorias nas borrachas para a próxima época, especialmente no eixo dianteiro, para tentar minimizar a natureza subviradora dos novos carros, dado o seu peso. Mas a Pirelli precisa de testar e como as semanas livres para as equipas não abundam, os TL2 de Suzuka e Austin serão alargados em mais meia hora, com 90 minutos de ação em pista. Assim as equipas terão mais 30 minutos para testar os novos pneus e darem o feedback à Pirelli. No caso de alguma destas sessões ser afetada pela chuva, o TL2 do México poderá ser uma opção.

“O TL2 será de 90 minutos, não 60 minutos, por isso temos um pouco mais de flexibilidade”, explicou Mario Isola, responsável da fornecedora de pneus. “Em termos de funcionamento, será muito semelhante a um TL2 normal para as equipas. Creio que, com o plano atual, temos uma boa solução para o momento. Obviamente que é a primeira vez, pelo que precisamos de verificar se funciona ou não. Mas a ideia é que no futuro se mantenham todos estes tipos de testes disponíveis. Assim, quando tivermos a época europeia, terça-feira, quarta-feira, podemos utilizar algumas equipas disponíveis para testes de pneus adequados. “

“Temos claramente de falar também sobre a quilometragem da unidade motriz. É complicado, porque sempre que se encontra a solução, também se encontram problemas na solução. A ideia de utilizar o TL2 é boa: não se obriga as equipas a deslocarem-se para um local diferente, não se obriga a permanecer mais tempo, como terça-feira ou quarta-feira, no circuito. Mas depois é preciso usar o mesmo carro que eles estão a usar durante o resto do fim-de-semana, com o mesmo motor, pelo que a quilometragem é um problema. Sempre que temos uma ideia, é preciso discuti-la durante semanas para encontrar uma solução final que funcione “.