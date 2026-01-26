F1, Teste de Barcelona: Mercedes foi a primeira em pista

A Mercedes foi a primeira equipa a entrar em pista no arranque dos testes coletivos de pré-temporada de 2026, superando a Audi, com a Alpine a surgir logo atrás. Apesar de este facto não ter qualquer impacto direto no desfecho do campeonato, continua a ser encarado no paddock como um motivo simbólico de afirmação. O dia fica igualmente marcado pela ausência em pista da McLaren, da Ferrari e da Williams, num contexto de forte controlo informativo em torno do ensaio à porta fechada em Barcelona.

Nos testes oficiais, a Mercedes assumiu a dianteira nesta curiosa “corrida” para ser a primeira a rodar, embora a Audi já tivesse antecipado esse momento duas semanas antes com um shakedown privado. Ainda assim, no quadro dos ensaios coletivos, a formação de Brackley abriu o programa, seguida pela marca alemã de Ingolstadt e pela Alpine.

And the 2026 Shakedown is under way… 👀 Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Está igualmente confirmado que McLaren e Ferrari não entrarão em pista neste primeiro dia, por opção estratégica, já que os regulamentos permitem apenas três dias de atividade por equipa ao longo das cinco jornadas disponíveis. A situação da Williams é distinta, uma vez que a equipa britânica se encontra impedida de participar nesta fase devido a problemas prévios no processo de homologação do seu monolugar.

O carácter fechado do teste em Barcelona impõe fortes restrições à divulgação de imagens, com as equipas e a própria Fórmula 1 limitadas à publicação diária de algumas fotografias, vídeos curtos nas redes sociais e entrevistas no final de cada jornada. Ainda assim, a evolução das tecnologias de captação e disseminação de conteúdos garante que a Internet será inundada por imagens pouco nítidas e especulação, obrigando a uma filtragem cuidadosa para separar informação fidedigna de rumores.