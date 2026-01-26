F1, Teste de Barcelona: Mercedes foi a primeira em pista
A Mercedes foi a primeira equipa a entrar em pista no arranque dos testes coletivos de pré-temporada de 2026, superando a Audi, com a Alpine a surgir logo atrás. Apesar de este facto não ter qualquer impacto direto no desfecho do campeonato, continua a ser encarado no paddock como um motivo simbólico de afirmação. O dia fica igualmente marcado pela ausência em pista da McLaren, da Ferrari e da Williams, num contexto de forte controlo informativo em torno do ensaio à porta fechada em Barcelona.
Nos testes oficiais, a Mercedes assumiu a dianteira nesta curiosa “corrida” para ser a primeira a rodar, embora a Audi já tivesse antecipado esse momento duas semanas antes com um shakedown privado. Ainda assim, no quadro dos ensaios coletivos, a formação de Brackley abriu o programa, seguida pela marca alemã de Ingolstadt e pela Alpine.
And the 2026 Shakedown is under way… 👀
Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs
— Formula 1 (@F1) January 26, 2026
Está igualmente confirmado que McLaren e Ferrari não entrarão em pista neste primeiro dia, por opção estratégica, já que os regulamentos permitem apenas três dias de atividade por equipa ao longo das cinco jornadas disponíveis. A situação da Williams é distinta, uma vez que a equipa britânica se encontra impedida de participar nesta fase devido a problemas prévios no processo de homologação do seu monolugar.
O carácter fechado do teste em Barcelona impõe fortes restrições à divulgação de imagens, com as equipas e a própria Fórmula 1 limitadas à publicação diária de algumas fotografias, vídeos curtos nas redes sociais e entrevistas no final de cada jornada. Ainda assim, a evolução das tecnologias de captação e disseminação de conteúdos garante que a Internet será inundada por imagens pouco nítidas e especulação, obrigando a uma filtragem cuidadosa para separar informação fidedigna de rumores.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI