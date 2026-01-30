F1, Teste de Barcelona: Ferrari termina teste com o melhor tempo

A primeira semana de testes está concluída. Dez das onze equipas estiveram durante a semana em Barcelona a preparar os novos monolugares para a exigência da competição, numa nova e entusiasmante era.

A Ferrari terminou o teste com o melhor tempo da semana. Com o tempo de 1:16.348, Lewis Hamilton destacou-se, e fez o melhor registo para a Scuderia, numa altura em que os tempos pouco ou nada valem, pois o foco está na fiabilidade e na recolha de dados.

Poster-worthy frames for your Friday 📸🔥 pic.twitter.com/H7KxttPaHQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2026

E nesse capitulo, a Alpine teve um dia produtivo. Pierre Gasly terá de recorrer a uma boa sessão de massagem para aliviar a tensão acumulada após 164 voltas. O único que se aproximou foi Max Verstappen, com 118, com Oliver Bearman a completar este pódio com 106 voltas. Todos estes dados serão aproximados, com a SoyMotor a servir de principal fonte de informação nesta semana em que a F1 conseguiu, em parte, limitar a informação que foi chegando de Barcelona. A “perseguição” das autoridades aos jornalistas, fotógrafos e curiosos que tentaram ver o que se passava na pista catalã deu que falar nos primeiros dias, com um esforço considerável para limitar ao máximo o acesso às proximidades do circuito, com algum sucesso.

No running today, but here are some of our favourite pics of this Shakedown so far… 📸 pic.twitter.com/ewWFctcsJe — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 29, 2026

Tempos e voltas do quinto dia de testes

Posição Piloto Melhor tempo Voltas 1.º Lewis Hamilton 1:16.348 67 2.º Lando Norris 1:16.594 86 3.º Charles Leclerc 1:16.653 80 4.º Oscar Piastri 1:17.446 80 5.º Max Verstappen 1:17.586 118 6.º Pierre Gasly 1:17.707 164 7.º Esteban Ocon 1:18.393 89 8.º Oliver Bearman 1:18.423 106 9.º Nico Hülkenberg 1:19.870 81 10.º Gabiel Bortoleto 1:20.790 67 11.º Fernando Alonso 1:20.795 61 12.º Valtteri Bottas 1:20.920 54

Observações dos primeiros dias

No cômputo geral, destaca-se a fiabilidade das unidades motrizes, com muitas voltas já percorridas. Com mais de 3000 voltas completadas no tota, as unidades Mercedes, Ferrari e Red Bull /Ford foram as que mais rodaram e deram excelente conta de si, numa fase em que se esperavam mais problemas. Veremos ao nível da performance nas próximas semanas, mas esta primeira amostra, revela que a maioria das equipas terá motores capazes de completar as primeiras corridas. O caso da Audi e da Honda parece menos otimista, com a Audi a encontrar alguns problemas e a Honda a fazer poucas voltas, fruto da chegada tardia da Aston Martin em pista.

Rolling out the MCL40 for the first time EVER! 😏🍿 pic.twitter.com/9DKhbrpICf — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026

Olhando para os monolugares, há variedade e interpretações diversas dos regulamentos. Mais uma vez, é preciso notar que poderemos ver mudanças nos carros até Melbourne, mas este primeiro vislumbre deu-nos soluções interessantes, especialmente do lado da Aston Martin e, no geral, carros agradáveis à vista, numa geração que promete dar boas imagens e miniaturas.

Up and running in Barcelona. Plenty of laps completed ✅ Over to George for the afternoon session 👊 pic.twitter.com/Hmra54xfob — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026

A Mercedes sai de Barcelona com o maior número de voltas dadas (500), com a Ferrari a ficar perto (437) e a Haas a completar o top 3. A Aston Martin, com 66 voltas, foi a que menos rodou, com a Cadillac e a Audi no lote das equipas com menos voltas (valores aproximados, uma vez que não existem dados oficiais).

Equipa Voltas Diferença Quilómetros Mercedes 500 — 2328,5 km Ferrari 437 -63 2035,1 km Haas 390 -110 1816,2 km Alpine 347 -153 1616,0 km Racing Bulls 321 -179 1494,9 km Red Bull 303 -197 1411,1 km McLaren 287 -213 1336,6 km Audi 240 -260 1117,7 km Cadillac 164 -336 763,7 km Aston Martin 66 -434 307,4 km

No que diz respeito aos fabricantes de unidades motrizes, a Mercedes destacou-se, com 1134 voltas feitas, com a Ferrari a fazer perto de 1000 voltas e a Red Bull/ Ford a acumular um número bem interessante (valores aproximados, uma vez que não existem dados oficiais).

Fabricante Voltas Diferença Quilómetros Mercedes 1 134 — 5 281,0 km Ferrari 991 -143 4 615,1 km RBPT Ford 624 -510 2 906,0 km Audi 240 -894 1 117,7 km Honda 66 -1 068 307,4 km

Assim, realçando de forma bem clara que de pouco vale olhar para os tempos, mas já pudemos ver que Mercedes e Ferrari começam bem o ano, com a Red Bull a sair também com pontos positivos, especialmente tendo em conta que se trata da primeira unidade motriz da RBPT. Mas ainda há muito a desenvolver até a primeira corrida do ano e agora que as equipas mostraram um pouco do que fizeram na preparação para a nova era, ideias serão comparadas, algumas adaptadas e testadas no Bahrein, onde, talvez, consigamos ver um pouco mais do que será este arranque de 2026, nessa altura já com dados oficiais e com números concretos e não aproximações por parte das fontes que alguns meios conseguiram encontrar.

Fernando Alonso completes his first laps in the Aston Martin AMR26 at Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/nCnLT6hDkr — Formula 1 (@F1) January 30, 2026

Fotos: redes sociais das equipas de F1