F1, Teste de Barcelona: Ferrari termina teste com o melhor tempo
A primeira semana de testes está concluída. Dez das onze equipas estiveram durante a semana em Barcelona a preparar os novos monolugares para a exigência da competição, numa nova e entusiasmante era.
A Ferrari terminou o teste com o melhor tempo da semana. Com o tempo de 1:16.348, Lewis Hamilton destacou-se, e fez o melhor registo para a Scuderia, numa altura em que os tempos pouco ou nada valem, pois o foco está na fiabilidade e na recolha de dados.
Poster-worthy frames for your Friday 📸🔥 pic.twitter.com/H7KxttPaHQ
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 30, 2026
E nesse capitulo, a Alpine teve um dia produtivo. Pierre Gasly terá de recorrer a uma boa sessão de massagem para aliviar a tensão acumulada após 164 voltas. O único que se aproximou foi Max Verstappen, com 118, com Oliver Bearman a completar este pódio com 106 voltas. Todos estes dados serão aproximados, com a SoyMotor a servir de principal fonte de informação nesta semana em que a F1 conseguiu, em parte, limitar a informação que foi chegando de Barcelona. A “perseguição” das autoridades aos jornalistas, fotógrafos e curiosos que tentaram ver o que se passava na pista catalã deu que falar nos primeiros dias, com um esforço considerável para limitar ao máximo o acesso às proximidades do circuito, com algum sucesso.
No running today, but here are some of our favourite pics of this Shakedown so far… 📸 pic.twitter.com/ewWFctcsJe
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 29, 2026
Tempos e voltas do quinto dia de testes
|Posição
|Piloto
|Melhor tempo
|Voltas
|1.º
|Lewis Hamilton
|1:16.348
|67
|2.º
|Lando Norris
|1:16.594
|86
|3.º
|Charles Leclerc
|1:16.653
|80
|4.º
|Oscar Piastri
|1:17.446
|80
|5.º
|Max Verstappen
|1:17.586
|118
|6.º
|Pierre Gasly
|1:17.707
|164
|7.º
|Esteban Ocon
|1:18.393
|89
|8.º
|Oliver Bearman
|1:18.423
|106
|9.º
|Nico Hülkenberg
|1:19.870
|81
|10.º
|Gabiel Bortoleto
|1:20.790
|67
|11.º
|Fernando Alonso
|1:20.795
|61
|12.º
|Valtteri Bottas
|1:20.920
|54
Observações dos primeiros dias
No cômputo geral, destaca-se a fiabilidade das unidades motrizes, com muitas voltas já percorridas. Com mais de 3000 voltas completadas no tota, as unidades Mercedes, Ferrari e Red Bull /Ford foram as que mais rodaram e deram excelente conta de si, numa fase em que se esperavam mais problemas. Veremos ao nível da performance nas próximas semanas, mas esta primeira amostra, revela que a maioria das equipas terá motores capazes de completar as primeiras corridas. O caso da Audi e da Honda parece menos otimista, com a Audi a encontrar alguns problemas e a Honda a fazer poucas voltas, fruto da chegada tardia da Aston Martin em pista.
Rolling out the MCL40 for the first time EVER! 😏🍿 pic.twitter.com/9DKhbrpICf
— McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026
Olhando para os monolugares, há variedade e interpretações diversas dos regulamentos. Mais uma vez, é preciso notar que poderemos ver mudanças nos carros até Melbourne, mas este primeiro vislumbre deu-nos soluções interessantes, especialmente do lado da Aston Martin e, no geral, carros agradáveis à vista, numa geração que promete dar boas imagens e miniaturas.
Up and running in Barcelona. Plenty of laps completed ✅
Over to George for the afternoon session 👊 pic.twitter.com/Hmra54xfob
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026
A Mercedes sai de Barcelona com o maior número de voltas dadas (500), com a Ferrari a ficar perto (437) e a Haas a completar o top 3. A Aston Martin, com 66 voltas, foi a que menos rodou, com a Cadillac e a Audi no lote das equipas com menos voltas (valores aproximados, uma vez que não existem dados oficiais).
|Equipa
|Voltas
|Diferença
|Quilómetros
|Mercedes
|500
|—
|2328,5 km
|Ferrari
|437
|-63
|2035,1 km
|Haas
|390
|-110
|1816,2 km
|Alpine
|347
|-153
|1616,0 km
|Racing Bulls
|321
|-179
|1494,9 km
|Red Bull
|303
|-197
|1411,1 km
|McLaren
|287
|-213
|1336,6 km
|Audi
|240
|-260
|1117,7 km
|Cadillac
|164
|-336
|763,7 km
|Aston Martin
|66
|-434
|307,4 km
Looking picturesque in the pits 🎨🤩#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/Hp1EAvpbHM
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 29, 2026
No que diz respeito aos fabricantes de unidades motrizes, a Mercedes destacou-se, com 1134 voltas feitas, com a Ferrari a fazer perto de 1000 voltas e a Red Bull/ Ford a acumular um número bem interessante (valores aproximados, uma vez que não existem dados oficiais).
|Fabricante
|Voltas
|Diferença
|Quilómetros
|Mercedes
|1 134
|—
|5 281,0 km
|Ferrari
|991
|-143
|4 615,1 km
|RBPT Ford
|624
|-510
|2 906,0 km
|Audi
|240
|-894
|1 117,7 km
|Honda
|66
|-1 068
|307,4 km
No running today, but still admiring the VF-26 🤩#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/jTwByPFxig
— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 29, 2026
Assim, realçando de forma bem clara que de pouco vale olhar para os tempos, mas já pudemos ver que Mercedes e Ferrari começam bem o ano, com a Red Bull a sair também com pontos positivos, especialmente tendo em conta que se trata da primeira unidade motriz da RBPT. Mas ainda há muito a desenvolver até a primeira corrida do ano e agora que as equipas mostraram um pouco do que fizeram na preparação para a nova era, ideias serão comparadas, algumas adaptadas e testadas no Bahrein, onde, talvez, consigamos ver um pouco mais do que será este arranque de 2026, nessa altura já com dados oficiais e com números concretos e não aproximações por parte das fontes que alguns meios conseguiram encontrar.
Fernando Alonso completes his first laps in the Aston Martin AMR26 at Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/nCnLT6hDkr
— Formula 1 (@F1) January 30, 2026
Fotos: redes sociais das equipas de F1
