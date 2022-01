F1: Teste de Alex Albon com novos pneus tem pouca utilidade para a Williams | AutoSport

A Williams não testou os novos pneus de 18 polegadas da Pirelli que serão utilizados na nova época, não tendo construído um “mule car”, um carro de teste. Sem dados seus sobre o comportamento dos novos compostos, a Williams terá de se fiar pela informação disponibilizada pela Pirelli, mas pode contar com algumas dicas, de “valor limitado”, de Alexander Albon, que testou os pneus com a Red Bull.

“Em termos de informação que nos vai ajudar, penso que isso pode ter um valor limitado porque não conhecemos os detalhes do carro Red Bull que fez os testes dos pneus”, disse Dave Robson citado pelo Racefans.net. “Isso é claramente importante pela forma como se preparam os pneus e pelo downforce precisam. Pode ter algumas informações úteis ou algumas ideias, mas penso que na realidade é provavelmente de bastante pouco valor. Além disso, é claro que limitaram no que pode el dizer sobre aquele carro e o teste que estavam a fazer, isso não é da nossa conta, na verdade, são os dados da Red Bull”.