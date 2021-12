F1, Teste de Abu Dhabi: Os tempos da sessão da manhã | AutoSport

A época ainda não terminou para as equipas e depois de um final de temporada absolutamente louco, não há tempo para festejar ou descansar. As equipas ficaram em Abu Dhabi para mais dois dias em pista, desta feita a olhar para o futuro. A maioria das equipas (exceto a Williams) está em pista a testar os novos pneus para 2022 e ao mesmo tempo decorre o teste para jovens promessas.

2022 está a chegar e traz mudanças profundas na F1. A chegada dos novos regulamentos implicam a introdução de um conceito aerodinâmico diferente (mais restrito e simplificado) e de novas rodas, passando de 13 para 18 polegadas. O desenvolvimento aerodinâmico está a ser feito nos túneis de vento e nas simulações CFD mas no caso dos pneus as equipas podem ir para a pista e experimentar as novas borrachas da Pirelli. Todas as equipas foram já convidadas para testar os novos pneus em sessões individuais, pelo que esta é a primeira vez que (quase) todas as equipas testam em conjunto os novos pneus. A Williams não adaptou um carro para este fim pelo que é a única que não está a testar os novos pneus. Ao mesmo tempo decorre o habitual teste para jovens pilotos, onde as novas promessas irão começar a provar o seu valor.

Já temos os tempos da sessão da manhã e Pato O´Ward foi o mais rápido com o McLaren de 2021, seguido de Oscar Piastri, a jovem revelação e campeão de F2 da Alpine. Guanyu Zhou está a ter o primeiro contacto com a sua nova equipa (Alfa Romeo), tal como Valtteri Bottas, o seu novo colega de equipa, que testou o carro adaptado para os novos pneus. George Russell está ao serviço da Mercedes, a sua nova equipa para 2022, também a testar com o carro adaptado.

Eis os tempos da sessão da manhã: