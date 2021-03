F1, Teste: Começa o segundo dia

Luz verde para o segundo dia de testes no Bahrein. as equipas têm pela frente mais quatro horas para testar novas soluções, desta vez com menos areia na pista. Fernando Alonso faz a sua estreia pela Alpine pilotando pela primeira vez o A521 Sérgio Pérez terá o primeiro dia completo pela Red Bull e Nicholas Latifi estará pela primeira vez ao volante do Williams no Bahrein.

Lista de pilotos para esta manhã:

Mercedes: Lewis Hamilton

Red Bull: Sergio Perez

McLaren: Daniel Ricciardo

Aston Martin: Sebastian Vettel

Alpine: Fernando Alonso

Ferrari: Carlos Sainz

AlphaTauri: Yuki Tsunoda

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi

Haas: Nikita Mazepin

Williams: Nicholas Latifi