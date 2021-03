F1, Teste: Charles Leclerc mantém-se na frente, Sergio Pérez por perto

Charles Leclerc continua com o melhor tempo do dia. Com a temperatura da pista mais alta, não é expectável que a o registo seja batido nos próximos minutos.

As equipas fizeram algumas simulações de qualificação, com destaque para Sergio Pérez que fez uma volta muito interessante com o RB16B a mostrar-se muito estável (muito mais do que no primeiro dia). O mexicano ficou a 0.4seg. mas Lando Norris tratou de superar a marca do piloto da Red Bull, alguns minutos depois. Não contente, Pérez tratou de voltar ao segundo lugar. Pierre Gasly e Esteban Ocon completam o top5. McLaren e Ferrari são as equipas que menos voltas têm completadas até agora.