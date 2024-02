F1, Teste Barém/1º Dia: Verstappen volta para a frente enquanto Williams tem tarde para esquecer | AutoSport

Não está a ser a primeira sessão de testes que Logan Sargeant precisava no seu regresso aos comandos do carro da Williams. Enquanto isso, Max Verstappen respondeu ao ‘ataque’ de Lando Norris, que passou a marca da terceira hora com o tempo mais rápido, voltando à frente da tabela de tempos, com o registo de 1:31.662s e ainda com o maior número de voltas completadas.

Sargeant perdeu tempo precioso em pista enquanto a equipa reparava o FW46 da questão com a bomba de combustível, atrasando os trabalhos na sessão da tarde. Não conseguinte ter uma primeira fase produtiva quando fez a sua entrada em pista, uma vez que teve de regressar à box em algumas ocasiões, o piloto norte-americano cometeu um pequeno erro que resultou num pião e consequente saída de pista. Tendo de voltar à box depois deste episódio, pouco depois de estar novamente em pista, durante uma das suas voltas, parece ter ficado momentaneamente sem conseguir mudar de velocidade. A ida para a garagem foi obrigatória para Sargeant, levando-o a sair do carro, permitindo aos mecânicos trabalharem na traseira do FW46.

Não foi um primeiro dia calmo para a estrutura de Grove.

Whoa! 😮 Logan Sargeant goes sideways through Turns 9 & 10 but keeps his Williams out of the barriers 😰#F1Testing #F1 pic.twitter.com/eBwqxE9qdR — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Por outro lado, pouco depois da sessão entrar na sua terceira hora, Max Verstappen regressou ao topo da tabela de tempos, com uma volta em 1:31.662s com os pneus C3 montados no RB20. Lando Norris, que tinha saltado para a frente, ficou a 0.822s do neerlandês.

Quem também melhorou o seu registo e saltou para um lugar entre os cinco mais rápidos na tabela de tempos de todo o primeiro dia, foi Daniel Ricciardo aos comandos do VCARB-01. O piloto australiano passou a ocupar o quarto posto, à frente de Lance Stroll – que tem tido uma sessão produtiva como teve também Fernando Alonso – e atrás de Verstappen, Norris e Carlos Sainz, um dos pilotos em destaque nas duas primeiras horas desta sessão.

Convém recordar que Max Verstappen tem mais de uma centena de voltas acumuladas, mas estará todo o dia aos comandos do RB20, ao contrário da maior parte dos seus adversários. Apenas George Russell também entrou de manhã no carro da Mercedes.

A sessão entra assim na última hora, já com o circuito envolvido pela noite no Barém.