F1, Teste Bahrein: Kevin Magnussen bate o melhor tempo do dia na hora “extra” da Haas | AutoSport

Kevin Magnussen acabou por assinar o melhor tempo do segundo dia de teste de pré-temporada no Bahrein. O dinamarquês, sozinho em pista depois de todos os carros terem dado por terminado o dia, bateu o tempo que pertencia a Carlos Sainz com o crono 1:33.207s com pneus C4.

A Haas recebeu permissão para poder compensar hoje e amanhã o tempo perdido com o atraso logístico sofrido no início da semana. Desta forma, hoje Kevin Magnussen pôde ficar mais uma hora e amanhã a equipa começará os trabalhos uma hora mais cedo e terminará duas horas depois. Foi neste período que o piloto chamado esta semana para substituir Nikita Mazepin na Haas, alcançou o melhor tempo do dia.

Até às 16 horas, a hora que terminou o dia de trabalho em pista para as restantes 9 equipas, era Carlos Sainz que liderava a tabela de tempos.

O segundo de três dias do teste de pré-temporada no Bahrein ficou marcado por várias interrupções dos trabalhos. Algumas equipas tiveram problemas durante o dia, mas a Ferrari não. Terminaram o dia com sucesso: Carlos Sainz foi o piloto mais rápido, com o registo de 1:33.532s e com mais de 100 voltas efetuadas entre as duas sessões.

O piloto espanhol da Ferrari saltou para o topo da tabela de tempos ainda antes da passagem pelas duas horas da sessão e melhorou ainda o seu registo pouco depois, não sendo ultrapassado por mais nenhum piloto até às 16 horas.

Lance Stroll, aos comandos do AMR22 da Aston Martin na sessão da tarde, também foi um dos pilotos mais rápidos do dia, aguentando-se no segundo posto da tabela de tempos até à última meia hora dos carros em pista, tendo sido ultrapassado por Max Verstappen. O campeão em título esteve todo o dia em pista e quase não se deu por ele, que é como quem diz, não teve problemas e rodou bastante em Sakhir.

Entre as equipas que tiveram problemas durante a tarde, para além da Williams que não regressou à tarde depois do incêndio sofrido na sessão da manhã, estiveram a McLaren e a Alpine que viram Lando Norris e Esteban Ocon, respetivamente, ficarem parados na pista. Ambas as equipas conseguiram voltar a colocar os carros em pista.

Destaque para o trabalho efetuado por Kevin Magnussen, que teve o primeiro contacto com o VF-22 em pista e foi óbvio a dificuldade de adaptação, mas ainda assim, estabeleceu um tempo mais rápido que Mick Schumacher (obviamente não sabemos o peso do combustível e o trabalho de simulação do piloto alemão durante a manhã) e com mais voltas efetuadas. A Haas continuou até às 17 horas com o carro em pista, de forma a recompensar o tempo perdido por causa do problema logístico que sofreu no início da semana e como já referimos, Magnussen bateu o melhor tempo nessa altura.

A Aston Martin também esteve bem durante o dia, excetuando a paragem em pista por precaução durante a manhã. Com Lance Stroll ao volante do carro, a equipa parece ter uma melhor performance do que aquela que mostrou em Barcelona, enquanto alguns dos adversários diretos parecem ter dado um passo ao lado desde o último teste.

Amanhã realiza-se o último dos 3 dias de teste em Sakhir, sendo a última oportunidade para as equipas rodarem antes do arranque oficial da época de 2022 da Fórmula 1.