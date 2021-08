F1: Terceira corrida sprint será realizada no Brasil | AutoSport

Stefano Domenicali confirmou que a realização da terceira corrida sprint em 2021 será durante o GP de São Paulo, agendado para o início do mês de Novembro.

Ainda com algumas dúvidas em relação à realização do GP no país, Domenicali afirmou que o terceiro teste ao novo formato será mesmo realizado em território brasileiro.

“Quando falamos do formato de corrida de sprint, a ideia era oferecer algo diferente a todos os intervenientes na F1”, é citado Domenicali na edição holandesa do Motorsport. “Dissemos que queríamos fazer testes este ano. Um já foi feito em Silverstone, outro será em Monza e o terceiro será no Brasil, no final da temporada. Depois deste teste, veremos qual será o próximo passo.”

O GP de São Paulo está marcado entre os dias 5 e 7 de Novembro, no Autódromo José Carlos Pace, também conhecido por Autódromo de Interlagos.