F1: Terá sido apresentada proposta para realizar GP da China ainda este ano | AutoSport

O aliviar das medidas restritivas da pandemia no território chinês das últimas semanas podem criar condições para o regresso da Fórmula 1 a Xangai ainda este ano, pelo menos parece ser esta a interpretação dos promotores chineses do evento. Segundo o jornalista Dieter Rencken da publicação RacingNews365.com, a Juss Sports, promotora do Grande Prémio da China terá apresentado uma nova proposta à Fórmula 1 para a realização da prova na data inicialmente prevista e que foi mais tarde cancelada, com aprovação na última sessão do Conselho Mundial do Desporto da FIA.

O país deverá retirar a obrigatoriedade da quarentena a viajantes de voos internacionais, sendo apenas exigido um resultado negativo ao teste PCR para quem chega ao território a partir do dia 8 de janeiro.

Sem ser realizado desde 2019, o GP da China estava inserido no calendário provisório da Fórmula 1, sendo cancelado no princípio do mês passado. Este será um último esforço na tentativa de fazer regressar o evento a Xangai, que tem contrato assinado com os detentores dos direitos comerciais da competição até 2025.