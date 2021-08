F1: Temporada 4 de Drive to Survive no início de 2022 | AutoSport

A F1 confirmou a quarta temporada da série documental da Netflix sobre o desporto, Drive to Survive. A série, que tem sido apontada como parte importante do crescimento de interesse pela disciplina, principalmente nos EUA, deverá estrear os novos episódios no início do próximo ano, como tem acontecido com as temporadas passadas.

Para além da quarta temporada desta série, que ainda não tem trailer, em setembro estreia o filme documental sobre Michael Schumacher, na mesma plataforma.