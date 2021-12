F1: Tempo mais rápido do dia foi a “cereja no topo do bolo” para Robert Shwartzman | AutoSport

Robert Shwartzman esteve ao volante do VF-21 da Haas no teste de jovens pilotos no circuito Yas Marina, Abu Dhabi, esta quarta-feira. O piloto russo de 22 anos, que já tinha pilotado o carro da Ferrari ontem, completou 130 voltas ao traçado e terminou o dia no topo da tabela de tempos, cortesia do registo em 1:25.348s.

Sobre o primeiro dia, quando “vestiu” as cores da Ferrari, o vice-campeão da Fórmula 2, afirmou ter sido um dia espetacular e muito feliz. “Fiz a segunda parte do dia e foi espetacular. Tentamos coisas diferentes com a equipa. Estou mesmo muito feliz, espero que a equipa também esteja contente. Claro que pilotar com a cor vermelha é fantástico, é um sonho. Estou muito contente por ter estado aqui pelo segundo ano e pilotar novamente o carro. Estou ansioso por continuar a trabalhar com a Scuderia no futuro e espero ter mais oportunidades de conduzir o carro”.

Sobre o trabalho desenvolvido com a Haas, Shwartzman disse que o melhor tempo no final do dia foi a “cereja no topo do bolo”. “Estou muito feliz e aprendi muito, o que é muito positivo. Estava sempre a melhorar e a progredir, o que é muito importante. Foi um grande prazer conduzir para a Haas hoje, é uma equipa diferente e um novo ambiente, mas foi rápido. A equipa e as pessoas à volta foram muito simpáticas e ficaram felizes com o que fizemos hoje, fizemos alguns testes diferentes que foram todos bons. Foi apenas um teste muito positivo e estou feliz. É a cereja no bolo quando se deixa a pista sendo o mais rápido”.