F1: Takuma Sato será consultor executivo da Honda | AutoSport

O antigo piloto, que também passou pela BAH Honda na F1, além da Jordan e Super Aguri, disse estar “muito orgulhoso por ser nomeado consultor executivo da HRC”. Sato acrescentou que “para além de transmitir as capacidades e a experiência que acumulei às gerações futuras, continuarei a ser um concorrente e a enfrentar novos desafios em conjunto com a Honda/HRC”.

Sato mantém a ligação forte à Honda desde cedo na sua carreira e agora vai “prestar aconselhamento e apoio no planeamento de estratégias e programas de desenvolvimento de pilotos que a Honda irá prosseguir dentro e fora do Japão, planos de entrada em corridas e a estrutura operacional para atividades de corrida”, como consultor na Honda Racing Corporation (HRC), a divisão mundial de desporto motorizado da marca japonesa e fornecedora de unidades motrizes para a Fórmula 1.

