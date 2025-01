F1: TAG Heuer regressa como Cronometrista Oficial

A Fórmula 1 anunciou que a marca de relógios de luxo TAG Heuer regressará como Cronometrista Oficial em 2025, no âmbito de uma parceria de 10 anos com a LVMH, coincidindo com o 75º aniversário da F1. A TAG Heuer tem uma longa história no desporto automóvel, tendo sido a primeira marca de luxo a aparecer num carro de F1 em 1969 e patrocinando equipas desde 1971.

A TAG Heuer tem já uma longa história na Fórmula 1, que remonta a 1969, quando se tornou a primeira marca de luxo a apresentar o seu logótipo num carro de F1. Em 1971, fez história como a primeira marca de relógios a patrocinar uma equipa de F1, associando-se à Ferrari e fornecendo um sistema de cronometragem para a sua pista de Fiorano.

Em 1985, a TAG Heuer iniciou uma parceria lendária com a McLaren, que durou 30 anos. Foi também o cronometrista oficial da F1 de 1992 a 2003 e, mais tarde, estabeleceu uma parceria com a Red Bull Racing em 2016.

Em 2025, a TAG Heuer voltará a ser Cronometrista Oficial da F1 como parte de um acordo de 10 anos.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, e o CEO da TAG Heuer, Antoine Pin, destacaram o foco da parceria na inovação e no património. Como Cronometrista Oficial, a TAG Heuer terá um papel proeminente dentro e fora da pista com branding, ativações e lançamentos de novos produtos.

Stefano Domenicali, Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1, afirmou: “É com grande prazer que dou as boas-vindas à TAG Heuer como Cronometrista Oficial da Fórmula 1, que inicia a próxima etapa da sua longa história no nosso desporto. Com o seu foco na inovação, precisão e excelência, são um parceiro natural, e estou entusiasmado por ver como a nossa herança entrelaçada pode contar novas histórias para o futuro, à medida que celebramos o nosso 75º ano.”

Antoine Pin, CEO da TAG Heuer, acrescentou: “Num desporto definido pela resiliência mental, força física, estratégia, inovação e desempenho, é natural que a TAG Heuer esteja no coração da Fórmula 1 como Cronometrista Oficial. Com décadas de história na F1 que nos ligam aos pilotos e equipas mais bem sucedidos de todos os tempos, temos a honra e o privilégio de ser o nome ligado àquilo que define o vencedor: o tempo. À medida que a Fórmula 1 e a sua excecional equipa continuam a desenvolver o incrível trabalho que tem sido feito para criar uma das maiores propriedades do desporto, estamos entusiasmados por fazer parte da jornada e criar novas histórias para enriquecer a TAG Heuer.”