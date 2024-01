F1, Szafnauer sobre lideranças de Vijay Mallya e Lawrence Stroll: “Vijay não tinha um filho no carro” | AutoSport

Otmar Szafnauer vê algumas semelhanças na forma de liderar de dois dos seus patrões na Fórmula 1. Vê em Vijay Mallya e Lawrence Stroll dois líderes que querem o melhor desempenho em pista, mas o canadiano é mais ativo na gestão da equipa, levando a crer o antigo chefe de equipa que isso tem a ver com o facto de não ser tão objetivo por ter o seu filho, Lance Stroll, aos comandos de um dos monolugares.

Vijay Mallya fundou a Force India, que como sabemos resultou na estrutura que é agora Aston Martin, depois de Lawrence Stroll ter adquirido a equipa. Mas os seus estilos de liderança são um pouco diferenças, afirma Otmar Szafnauer no podcast Inside Line. “As diferenças significativas são que Vijay permitia que outras pessoas tomassem decisões. Vijay também não tinha um filho no carro, por isso, há menos emoção e mais objetividade na tomada de decisões”.

Ainda assim, continua Szafnauer, “ambos queriam o melhor desempenho possível em pista. Ambos tinham aquela vontade – ‘queremos melhor, queremos melhor, queremos melhor’ -, foi o que senti de ambas as partes. Na verdade, Lawrence gastou muito mais dinheiro para conseguir esse desempenho. Não é que Vijay não tenha gasto, mas Lawrence gastou muito mais e ironicamente, o desempenho no final da Force India era melhor do que o atual [da Aston Martin]”.

Com um forte investimento nas instalações em Silverstone e em novas ferramentas de trabalho, assim como com o acordo com a Honda para 2026, a Aston Martin quer dar um salto qualitativo muito grande, mas Otmar Szafnauer considera que a estrutura ainda não alcançou o pico de forma que a Force India foi capaz. “A Aston Martin enveredou por um caminho com novas fábricas e nova direção, penso que foram sétimos e quintos agora. Veremos o que nos reserva o próximo ano, mas quando eu estava lá, sob a direção da Racing Point, ficamos em quarto. […] Ficamos em sétimo, apenas porque nos foram retirados todos os pontos, devíamos ter ficado em quarto nesse ano. No ano seguinte, ficamos em sétimo e depois voltamos a ser quarto. E desde então tem sido sétimo [em 2021 e 2022] e quinto [em 2023]. Não tão bem como a Force India no final”, concluiu.