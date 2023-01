F1: Szafnauer acusa equipas de procurarem lacunas para contratar funcionários | AutoSport

As sanções impostas a Red Bull e Aston Martin, principalmente à estrutura de Milton Keynes, demonstraram que as equipas procuram encontrar “soluções” engenhosas para poder gastar mais dinheiro do que o limite orçamental definido. Pode acontecer de facto, que não seja direcionado diretamente para o desenvolvimento dos monolugares, mas em todo o caso, pode tirar dividendos competitivos e essa é uma fronteira muito ténue que precisa de ser constantemente vigiada.

Quando surgiram as notícias que Red Bull teria ultrapassado o limite orçamental, falou-se em gastos com catering para “disfarçar” os gastos com o desenvolvimento do carro. Agora, Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, disse que as equipas de topo procuram lacunas no regulamento financeiro para poderem contratar os funcionários que terão despedido antes para poderem cumprir o limite orçamental e uma das justificações que poderão usar é que serão pessoas para os departamentos de marketing, por exemplo.

“O que algumas das equipas maiores estão agora a fazer é a procurar explorar ou ter uma melhor compreensão de onde existem lacunas ou algumas mudanças organizacionais que podem ser feitas para realmente ‘encher’ mais pessoas com o limite orçamental, disse Szafnauer, citado pela publicação GPFans. “Estão pensar: ‘Sim, livrei-me de cem pessoas, mas agora quero voltar a contratar porque sob o limite orçamental consegui encontrar lugares para elas onde ou não contam como uma pessoa completa ou fazem algumas coisas de marketing ou o que quer que seja, ou trabalham num barco durante algum tempo’. Nós ainda não estamos lá. Penso que eles já lá estão”.

Queria Szafnauer argumentar com isto, que a justificação de alguns responsáveis da FIA dizerem que acreditam que as diferenças vão encurtar por causa do regulamento financeiro, pode de facto não acontecer na prática, visto que poderão existir maneiras de ultrapassar os desafios lançados às grandes equipas. O que sabemos é que todas as 10 equipas procurarão obter o máximo de desempenho possível em pista, de qualquer forma. Está no ADN de todas as equipas de Fórmula 1.