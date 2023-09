F1, Suzuka: Onde tudo começou para Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen tem boas recordações de Suzuka, especialmente da sua passagem no ano passado, onde venceu e confirmou a conquista do título de 2022, o seu segundo título. Foi também em Suzuka que Max Verstappen se começou a mostrar ao mundo.

No TL1 da prova de 2014, Verstappen fez a sua primeira saída oficial para a pista com a Toro Rosso. Verstappen fez o 12º tempo, com o registo de 1m 38.157, com Daniil Kvyat (o outro piloto da Toro Rosso) a fazer o décimo tempo, 1m 37.714s. Jean-Éric Vergne ficou a ver das boxes o treino. Eis a primeira volta oficial de Verstappen na F1.