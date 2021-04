F1: Sustos à chuva não atrapalham Max Verstappen

Max Verstappen é sem dúvida um dos pilotos que melhor controla os monolugares de F1. A sua capacidade para “domar ” o carro mesmo em condições difíceis já lhe evitou grandes dissabores.

Corrida o ano de 2014 e um jovem Max Verstappen foi para a pista de Interlagos para fazer uma sessão de treinos. Já era falado em todo o mundo do automobilismo pois o neerlandês iria saltar da F3 para a F1, apenas com um ano de experiência nos monolugares.

Depois de se ter estreado em treino livre no GP do Japão, Verstappen teve nova oportunidade em Interlagos, onde proporcionou um dos momentos do fim de semana, recuperando de uma momentânea perda de aderência na traseira do carro. Essa capacidade de recuperar de situações difíceis tornou-se num cartão de visita e fez dele um dos melhores pilotos à chuva.

Basta lembrar a forma quase milagrosa como em 2016 evitou as barreiras, também em Interlagos ou recordar a forma como evitou perder o primeiro lugar em Ímola no fim de semana passado. Jolyon Palmer acredita que Verstappen não foi apenas bafejado pela sorte nesse momento:

“Podem dizer que foi sorte, mas não é a primeira vez que vejo a Verstappen apanhar um deslize tão monstruoso. Ele usa os seus travões e liberta-os como último recurso. Ele fez isso no Brasil em 2016, mas também na Turquia no ano passado. Ele liberta os seus travões no momento certo para voltar na direção certa”.

Já são vários os momentos em que o #33 da Red Bull controlar evitar o que parece ser à primeira vista um carro que perdeu completamente aderência e que vai em direção às barreiras. Essa capacidade quase única é que faz dele um mestre à chuva.